Эмерсон: "Всегда мечтал надеть футболку "Челси"

Новичок "Челси" Эмерсон​ признался, что всегда хотел выступать за такой великий клуб. Во вторник 23-летний бразилец заключил с лондонским клубом контракт на 4,5 года.

– Я пришел сюда, потому что "Челси" - это великий клуб с потрясающей историей, - цитирует пресс-служба клуба Эмерсона. - Сегодня я реализовал одно из своих давних мечтаний – я всегда мечтал надеть футболку такого великого клуба. Я следил за английским футболом с 15-летнего возраста. В английском чемпионате потрясающий футбол, за ним интересно наблюдать, но играть в него в Англии будет еще лучше.