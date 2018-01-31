02:31 | Футбол — Англия

Эмерсон: "Всегда мечтал надеть футболку "Челси"


Новичок "Челси" Эмерсон признался, что всегда хотел выступать за такой великий клуб. Во вторник 23-летний бразилец заключил с лондонским клубом контракт на 4,5 года.

– Я пришел сюда, потому что "Челси" - это великий клуб с потрясающей историей, - цитирует пресс-служба клуба Эмерсона. - Сегодня я реализовал одно из своих давних мечтаний – я всегда мечтал надеть футболку такого великого клуба. Я следил за английским футболом с 15-летнего возраста. В английском чемпионате потрясающий футбол, за ним интересно наблюдать, но играть в него в Англии будет еще лучше.

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20180131-0104.html

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