Эмери заявил, что ему не нужны подсказки от Венгера

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что хочет самостоятельно познакомиться с игроками, а не полагаться на мнение Арсена Венгера, который возглавлял "канониров" до него. Напомним, Венгер тренировал "Арсенал" с 1996 по 2018 годы, в мае его сменил Эмери.

- Каждому тренеру нужно самому познакомиться с футболистами, и я хочу это сделать, после чего сделать выводы после разговора с каждым, - приводит Four Four Two слова Эмери. - Информация от Венгера была бы очень полезна, но лучше сделать свои выводы и лично познакомиться с игроками. Мы общались с Арсеном на ежегодной встрече тренеров. Уверен, что скоро мы встретимся снова. Может, на следующей неделе или в следующем месяце.