Эмери поделился трансферными планами "Арсенала" на январь

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что не знает, будет ли клуб усиливаться в январское трансферное окно.

- Пока не знаю, будем ли усиливать команду в январе. В это время на трансферном рынке не так много вариантов, - цитирует Эмери официальный сайт "Арсенала". - Если сможем найти того, кто сможет нам помочь, то приобретем. Но только в том случае, если будем считать, новичок нам действительно поможет.

Январь – не лучшее время для приобретений, но посмотрим. Клуб ведет работу в этом направлении. Будем кого-то приобретать только в том случае, если это футболист высочайшего уровня или игрок, который лучше кого-то из нынешнего состава.