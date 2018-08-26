Эмери опроверг ссору с Езилом

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери опроверг информацию о том, что Месут Езил не сыграл в третьем туре премьер-лиги против "Вест Хэма" (3:1) из-за конфликта с ним.

- Это неправда. Месут был болен вчера, и мы решили, что он не сыграет. Он был болен, а сегодня уже был здесь, - цитирует тренера Goal.com. - Я сказал приходить сегодня, если он почувствует себя лучше. Это и случилось.

Победа над "Вест Хэмом" стала первой для Эмери во главе "Арсенала". В двух первых турах он проиграл "Манчестер Сити" и "Челси".