Эмери назвал цель "Арсенала" на сезон

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что основной целью его команды в текущем сезоне является попадание в топ-4 чемпионата Англии. 47-летний специалист добавил, что это является нелегкой задачей.

- Нам предстоит пройть долгий путь, - приводит слова Эмери Marca. - У нас было четыре ничейных результата в пяти последних играх. А нам нужно двигаться вперед. Основная цель "Арсенала" - оказаться в топ-4 по итогам сезона. Это будет нелегко. С каждым годом становится все сложнее занимать высокие места. Все были довольны результатом матча с "Ливерпулем", но это была всего лишь ничья. Этого недостаточно.

Эмери возглавил "Арсенал" 23 мая 2018 года. "Канониры" занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 24 очка после 12 туров.

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