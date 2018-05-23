Эмери – болельщикам "Арсенала": "Не обещаю, что мы будем побеждать, но будем упорно работать"

Новый главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери сказал, что горд возможности возглавить английский клуб. Испанский специалист назвал возможность поработать с "канонирами" мечтой, которая стала явью.

– Я горд, что у меня есть такая возможность, – цитирует Эмери официальный сайт "Арсенала". – Я взбудоражен тем, что мы начинаем новый проект, как для "Арсенала", так и для меня. Я очень счастлив быть здесь.

– О чем вы думаете, когда слышите футбольный клуб "Арсенал"?

– Великий клуб, великий город, множество болельщиков и большой стадион. Для меня это мечта, ставшая явью. Для меня это большая возможность и вызов.

– Что бы вы хотели сказать фанатам в свой первый день в клубе?

– Хочу сказать им, что мы будем работать учено упорно. Не обещаю, что победим, но обещаю, что мы будем упорно работать.

Напомним, о назначении Эмери на пост главного тренера "Арсенала" было объявлено в среду, 23 мая. Финансовые условия сделки и срок контракта с 46-летним испанцем не разглашаются.

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