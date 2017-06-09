Элвер Рахимич: "Халл Сити" можно рассматривать как трамплин для Слуцкого"

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич выразил радость в связи с назначением экс-наставника армейцев Леонида Слуцкого на пост главного тренера "Халл Сити". Босниец отметил, что назначение Слуцкого пойдет на пользу всему российскому футболу.

– Конечно, я рад за Леонида Викторовича, рад, что он возглавил английскую команду; думаю, что это пойдет на пользу всему российскому футболу, – цитирует ТАСС Рахимича. – Викторович – сильный тренер, у него все должно получиться. Чемпион-лига – тоже сильный турнир, да и "Халл" наверняка хочет выйти в премьер-лигу. Думаю, что "Халл" можно рассматривать как трамплин для Слуцкого – работая в нем, он сможет показать себя.

Напомним, что Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009 по декабрь 2016 года. С армейцами специалист выиграл три чемпионата России, два Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го он был главным тренером сборной России. Под его руководством команда пробилась в финальную часть чемпионата Европы-2016.

После ухода из ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и занимался изучением английского языка.

В минувшем сезоне "Халл" занял 18-е место в английской премьер-лиге и выбыл во второй дивизион.