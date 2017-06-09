14:30 | ФУТБОЛ — Англия

Элвер Рахимич: "Халл Сити" можно рассматривать как трамплин для Слуцкого"

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Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич выразил радость в связи с назначением экс-наставника армейцев Леонида Слуцкого на пост главного тренера "Халл Сити". Босниец отметил, что назначение Слуцкого пойдет на пользу всему российскому футболу.

 
Леонид СЛУЦКИЙ."Пусть фанаты умирают, когда захотят". Что такое "Халл", куда идет Слуцкий

– Конечно, я рад за Леонида Викторовича, рад, что он возглавил английскую команду; думаю, что это пойдет на пользу всему российскому футболу, – цитирует ТАСС Рахимича. – Викторович – сильный тренер, у него все должно получиться. Чемпион-лига – тоже сильный турнир, да и "Халл" наверняка хочет выйти в премьер-лигу. Думаю, что "Халл" можно рассматривать как трамплин для Слуцкого – работая в нем, он сможет показать себя.

Напомним, что Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009 по декабрь 2016 года. С армейцами специалист выиграл три чемпионата России, два Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го он был главным тренером сборной России. Под его руководством команда пробилась в финальную часть чемпионата Европы-2016.

После ухода из ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и занимался изучением английского языка.

В минувшем сезоне "Халл" занял 18-е место в английской премьер-лиге и выбыл во второй дивизион.

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Материалы сюжета: Леонид Слуцкий - в "Халл Сити"
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КОММЕНТАРИИ (4)
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ny neru

трамплин? скорее "кресло-качалка"

15:02

ilias67

Еще Гинера пусть с собой заберёт, что б за уши его тянул-недотренер!

14:51

psevdonim777

Анопку пусть берёт

13:39

Трубадур

нет варианта- уволят к Новому году

13:33