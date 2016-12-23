Эллардайс возглавил "Кристал Пэлас"

Экс-наставник сборной Англии Сэм Эллардайс стал главным тренером "Кристал Пэлас". Как сообщает пресс-служба клуба, с 62-летним специалистом был заключен контракт на два с половиной года. На данном посту он сменил уволенного ранее Алана Пардью. После 17 туров в чемпионате Англии "Кристал Пэлас" занимает 17-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.

Напомним, что этой осенью Эллардайс был уволен из сборной Англии спустя 1 матч у руля команды в связи с обвинениями в коррупции со стороны британских журналистов, которые под видом бизнесменов с Дальнего Востока предложили тренеру национальной команды 400 тысяч фунтов за махинации на трансферном рынке. Представители СМИ сняли на видео разговор, в котором тренер объяснил им, как обойти правило, запрещающее третьим лицам иметь права на футболистов.