Эллардайс прибыл на переговоры с руководством "Кристал Пэлас"

В ближайшее время бывший наставник сборной Англии Сэм Эллардайс может возглавить "Кристал Пэлас". Специалист прибыл в офис на переговоры с руководством клуба, из которого ранее был уволен Алан Пардью. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

– Я здесь, чтобы завершить переговоры с руководством "Пэлас", – цитирует Daily Mail Эллардайса. – И если все будет хорошо, то я возглавлю клуб. Буду ли я руководить командой в матче против "Уотфорда"? Не спешите, давайте дождемся официального решения.

Напомним, что Эллардайс был уволен из сборной Англии после обвинений в коррупции со стороны британских журналистов, которые под видом бизнесменов с Дальнего Востока предложили тренеру национальной команды 400 тысяч фунтов за махинации на трансферном рынке. Представители СМИ сняли на видео разговор, в котором Эллардайс объяснил им, как обойти запрет, запрещающий третьим лицам иметь права на футболистов.