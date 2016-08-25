09:33 25 августа | ФУТБОЛ — Англия

Эллардайс предлагает выставлять сборную Великобритании на каждую Олимпиаду

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Главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс, воодушевленный олимпийским футбольным турниром, предложил создать сборную Великобритании к Играм-2020. По его словам, такую команду нужно собирать регулярно к Олимпиадам.

– Мы должны продумать этот проект, – цитирует Daily Mail Эллардайса. – Это интересно на будущее. Мы должны выстроить общую сборную. Было бы фантастически делать это каждые четыре года, я считаю.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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staerswimmer23

просвети нас тогда почему на ОИ мы не видим эти страны?

14:30 25 августа

staerswimmer23

а Уэльс суверенное государство? или может Шотландия?

14:13 25 августа

Перепелкин84

А названные тобой области являются суверенными государствами?

12:18 25 августа

staerswimmer23

да и на ЧМ и ЧЕ неплохо было бы, а то давайте от каждой страны по несколько сборных, например сб. Каталонии, сб. Басков, сб. Баварии и т.д.

11:32 25 августа

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