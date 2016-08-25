Эллардайс предлагает выставлять сборную Великобритании на каждую Олимпиаду

Главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс, воодушевленный олимпийским футбольным турниром, предложил создать сборную Великобритании к Играм-2020. По его словам, такую команду нужно собирать регулярно к Олимпиадам.
– Мы должны продумать этот проект, – цитирует Daily Mail Эллардайса. – Это интересно на будущее. Мы должны выстроить общую сборную. Было бы фантастически делать это каждые четыре года, я считаю.
staerswimmer23
просвети нас тогда почему на ОИ мы не видим эти страны?
14:30 25 августа
staerswimmer23
а Уэльс суверенное государство? или может Шотландия?
14:13 25 августа
Перепелкин84
А названные тобой области являются суверенными государствами?
12:18 25 августа
staerswimmer23
да и на ЧМ и ЧЕ неплохо было бы, а то давайте от каждой страны по несколько сборных, например сб. Каталонии, сб. Басков, сб. Баварии и т.д.
11:32 25 августа