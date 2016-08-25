Эллардайс предлагает выставлять сборную Великобритании на каждую Олимпиаду

Главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс, воодушевленный олимпийским футбольным турниром, предложил создать сборную Великобритании к Играм-2020. По его словам, такую команду нужно собирать регулярно к Олимпиадам.

– Мы должны продумать этот проект, – цитирует Daily Mail Эллардайса. – Это интересно на будущее. Мы должны выстроить общую сборную. Было бы фантастически делать это каждые четыре года, я считаю.