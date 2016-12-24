Эллардайс потратит 20 миллионов фунтов на усиление "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" планирует усилить свой состав в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Star. Руководство клуба выделит новому главному команды Сэму Эллардайсу 20 миллионов фунтов стерлингов на покупку новых игроков.

Напомним, что "Кристал Пэлас" поставил перед специалистом задачу сохранить место в премьер-лиге. В случае успеха наставник получит 4 миллиона фунтов стерлингов в качестве бонуса. После 17 туров клуб занимает 17-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков. Напомним, что Сэм Эллардайс сменил у рубля "Кристал Пэлас" Алана Пардью.