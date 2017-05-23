Эллардайс покинул "Кристал Пэлас" и завершил карьеру

Главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс покинул клуб и объявил о завершении карьеры. Наставник сделал соотвествующее заявление. Ранее сообщалось о желании 62-летнего англичанина уйти в отставку. При этом он подчеркнул, что не заинтересован в дальнейшей работе тренером и хочет просто наслаждаться жизнью.

Эллардайс возглавил "Кристал Пэлас" в декабре 2016 года после скандального увольнения из сборной Англии (Эллардайс был уличен в коррупции). С ним был подписан контракт на 2,5 года. "Кристал Пэлас" в этом сезоне занял 14-е место в чемпионате Англии.

- С одной стороны, это очень тяжелое решение. С другой стороны, очень простое, - цитирует Эллардайса Daily Mail. - Очень благодарен клубу за то, что помог восстановить мою репутацию после того, что случилось в сборной Англиии...

Я хочу ощутить вкус жизни, пока я еще относительно молод и здоров. Хочу делать то, что хочу. Я люблю путешествовать, проводить больше времени с семьей и внуками без всего этого давления, которое предполагает работа тренером.

Это правильное время для меня. У меня нет желания браться за другую работу. Я просто хочу наслаждаться теми вещами, которыми нельзя наслаждаться, будучи круглосуточно занятым на тренерской должности в любом клубе, не говоря уже о клубе премьер-лиги...

Хочу поблагодарить всех за поддержку после этой новости. Не сомневаюсь, что буду скучать по тренерской работе, однако у меня нет по этому поводу абсолютно никаких сожалений.



