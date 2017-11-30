Эллардайс подписал контракт с "Эвертоном" сроком на полтора года

"Эвертон" представил нового главного тренера Сэма Эллардайса. Ранее 63-летний специалист возглавлял "Кристал Пэлас" и сборную Англии. Контракт Эллардайса рассчитан на полтора года.

Впервые на скамейке "Эвертона" Эллардайс появится второго декабря в рамках 15-го тура чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом". После 13-го тура ливерпульцы занимают 17-е место в турнирной таблице, в активе команды 12 очков. Нынешний сезон команда начинала под руководством Роналда Кумана, но голландец был отправлен в отставку 23 октября из-за неудовлетворительных результатов.