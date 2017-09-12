Эллардайс отказался возвращаться в "Кристал Пэлас"

Экс-наставник "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс отказался возвращаться в лондонский клуб после увольнения Франка де Бура. Напомним, что специалист возглавлял "Пэлас" с декабря 2016 года, по май 2017-го, после чего подал в отставку.

Вчера клуб покинул де Бур после неудачного старта в чемпионате. Клуб потерпел поражения во всех четырех матчах и не забил ни одного мяча.

– Я уже говорил с президентом и сказал ему, что не готов вернуться, – цитирует Sky Sports Эллардайса. – Сейчас я не готов возвращаться к тренерской работе. Я наслаждаюсь жизнью и просто наблюдаю, как работаю специалисты под давлением премьер-лиги.