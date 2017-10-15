Тренер Сэм Эллардайс отказался от работы в сборной Шотландии. Помимо 62-летнего англичанина на эту должность претендуют Малки Маккей, а также Дэвид Мойес.

Напомним, что должность главного тренера сборной Шотландии является вакантной после увольнения Гордона Стракана. Под руководством специалиста команда не смогла выйти на чемпионат мира-2018.

- Это заманчивое предложение, но на данный момент нет, - цитирует BBC Эллардайса. - Мои родители из Шотландии. Мои сестра и брат там родились. Поэтому мое наследие происходит оттуда. Однако на данном этапе я наслаждаюсь отсутствием тренерской работы. Я бы выбрал Дэвида Мойеса на должность главного тренера сборной Шотландии.