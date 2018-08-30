Эллардайс - о Погба: "Когда ты лидер - ты должен вести команду за собой каждую неделю и не опускаться"

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс выразил мнение, что полузащитник сборной Франции Поль Погба не демонстрирует той игры, которой от него ждали. По его мнению, лидер команды должен всегда играть на высоком уровне.

- Фанаты так долго ждали хорошего уровня выступлений от Поля Погба, - приводит Goal слова Эллардайса. - Он когда-нибудь материализуется, в 25 лет? Погба находится на пике своего развития. Вы должны поднять руки и сказать, что получили не совсем то, чего ожидали на постоянной основе. Когда он играет хорошо - играет исключительно хорошо. Его голы в ворота "Манчестер Сити" в прошлом сезоне и его игра сразу после перехода были потрясающими, но мы видели недостаточно. Когда ты лидер, ты должен вести команду за собой каждую неделю. Уровень игры не может снижаться на неделю.