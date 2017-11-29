19:29 | Футбол — Англия

Эллардайс назначен главным тренером "Эвертона"

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"Эвертон" объявил о назначении на должность главного тренера Сэма Эллардайса. Ранее 63-летний специалист возглавлял "Кристал Пэлас" и сборную Англии.

Отмечается, что в матче 14-го тура английской премьер-лиги против "Вест Хэма" "ириски" в последний раз выйдут под руководством и.о. главного тренера Дэвида Ансвора. Впервые на скамейке "Эвертона" Эллардайс появится второго декабря в рамках 15-го тура чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом".

После 13-го тура ливерпульцы занимают 17-е место в турнирной таблице, в активе команды 12 очков. Нынешний сезон команда начинала под руководством Роналда Кумана, но голландец был отправлен в отставку 23 октября из-за неудовлетворительных результатов.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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