Эллардайс намерен продолжить тренерскую карьеру

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс намерен продолжать тренерскую карьеру, сообщает Sky Sports. Специалист покинул свой пост 27 сентября всего через 67 дней после назначения. Причиной стал коррупционный скандал с его участием.

Еще до назначения на пост наставника сборной Англии специалист встречался с "бизнесменами" с Дальнего Востока, которые хотели получить деньги путем махинаций на трансферном рынке Англии. Речь шла о сделке размером в 400 тысяч фунтов стерлингов, 61-летний англичанин согласился поехать в Сингапур и Гонконг в качестве представителя и объяснил, как можно обойти регламент Футбольной ассоциации Англии, который запрещает третьим лицам иметь права на игроков. Разговоры с журналистами, которые представились бизнесменами, записаны на видео.

Ранее Эллардайс работал в ряде английских клубов, включая "Ньюкасл", "Вест Хэм" и "Сандерленд". Сборная Англии под его руководством провела один матч квалификации ЧМ-2018 против Словакии (1:0). Временно исполняющим обязанности наставника команды стал Гарет Саутгейт.