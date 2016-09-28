11:26 | ФУТБОЛ — Англия

Эллардайс намерен продолжить тренерскую карьеру

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Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс намерен продолжать тренерскую карьеру, сообщает Sky Sports. Специалист покинул свой пост 27 сентября всего через 67 дней после назначения. Причиной стал коррупционный скандал с его участием.

 
Главный тренер сборной Англии Сэм ЭЛЛАРДАЙС.Средства массового истребления. Как британские СМИ подставляют своих

Еще до назначения на пост наставника сборной Англии специалист встречался с "бизнесменами" с Дальнего Востока, которые хотели получить деньги путем махинаций на трансферном рынке Англии. Речь шла о сделке размером в 400 тысяч фунтов стерлингов, 61-летний англичанин согласился поехать в Сингапур и Гонконг в качестве представителя и объяснил, как можно обойти регламент Футбольной ассоциации Англии, который запрещает третьим лицам иметь права на игроков. Разговоры с журналистами, которые представились бизнесменами, записаны на видео.

Ранее Эллардайс работал в ряде английских клубов, включая "Ньюкасл", "Вест Хэм" и "Сандерленд". Сборная Англии под его руководством провела один матч квалификации ЧМ-2018 против Словакии (1:0). Временно исполняющим обязанности наставника команды стал Гарет Саутгейт.

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