Эллардайс намерен приобрести защитника "Сандерленда" за 17 миллионов евро

Новый главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс надеется подписать защитника "Сандерленда" Ламина Коне, сообщает Express. Британец провел переговоры с руководством "орлов" о возможном приобретении 27-летнего футболиста за 17 миллионов евро. Отметим, что Коне перешел из "Лорьяна" в стан "черных котов" в январе 2016 года, когда командой руководил как раз Эллардайс.

В текущем сезоне чемпионата Англии защитник провел 15 матчей, в которых отметился лишь желтой карточкой. Также на его счету одна игра в Кубке лиги и матч за сборную Кот-д`Ивуара. "Кристал Пэлас" занимает 17-е место в турнирной таблице премьер-лиги, "Сандерленд" расположился на 18-й строчке.