Эллардайс может возглавить "Кристал Пэлас"?

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс, покинувший национальную команду после коррупционного скандала, является кандидатом на пост наставника "Кристал Пэлас", утверждает ESPN. Руководство клуба недовольно работой действующего тренера Алана Пардью, под руководством которого "стекольщики" проиграли пять последних матчей чемпионата Англии кряду.

Напомним, Эллардайс был уволен из сборной после обвинений в коррупции со стороны британских журналистов, которые под видом бизнесменов с Дальнего Востока предложили тренеру национальной команды 400 тысяч фунтов за махинации на трансферном рынке. Представители СМИ сняли на видео разговор, в котором Эллардайс объяснил им, как обойти запрет, запрещающий третьим лицам иметь права на футболистов.