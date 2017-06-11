Элдин Якупович: "Самедов заслуживает места в клубе английской премьер-лиги"

Вратарь "Халл Сити" Элдин Якупович, ранее выступавший за "Локомотив", высказал мнение, что "тигры" смогли бы попасть в восьмерку чемпионата России. Напомним, что 9 июня новым главным тренером "Халл Сити" был назначен экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

– "Халл" хочет вернуться в премьер-лигу, но у команды большие проблемы с составом. Вы готовы бороться за возвращение в усеченном составе?

– Действительно, много футболистов этим летом покинуло клуб, а у многих заканчивается контракт через год, в том числе у меня. Вы уже сейчас можете прочесть в прессе, что Якупович уходит туда, Магуайр сюда, Хаддлстоун еще куда-то. Но если мы сохраним этот костяк, то у нас появится отличный шанс вернуться в премьер-лигу. Мистер Леонид наверняка уже работает над этим. Ему будет непросто, но я верю, что справится.

– Какая лига сильнее – чемпионат России или первенство Англии?

– "Спартак", "Локомотив", ЦСКА, "Зенит", "Краснодар" – это пять больших клубов, чей уровень превосходит первенство Англии. У этих команд очень сильные футболисты, которые за счет индивидуального мастерства могут обыграть любого из нашей лиги. Но в первенстве Англии быстрые, сильные, выносливые игроки, которых нет в других клубах российской премьер-лиги. Вот главная разница.

– "Халл" боролся бы за первую восьмерку в России?

– Думаю, да. С первой пятеркой тягаться было бы трудно, но остальных мы способны перебегать.

– Представляете российского футболиста в "Халле"?

– Почему нет? Надеюсь, мистер Леонид кого-нибудь возьмет. У вас есть очень хорошие игроки. Пример – Александр Самедов, с которым я играл в "Локомотиве". Знаю, что он сейчас в сборной России один из основных игроков, что он недавно перешел в "Спартак". Но он заслуживает большего – не "Халл Сити", а клуб английской премьер-лиги. (Гоша ЧЕРНОВ)

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