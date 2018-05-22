Эль-Ненни взял номер Мертесакера

Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эль-Ненни сменил игровой номер. Как сообщает пресс-служба клуба, в следующем сезоне египетский хавбек будет выступать под номером 4. Ранее "четвертым" в стане "канониров" был защитник Пер Мертесакер, завершивший карьеру, а египтянин играл с цифрой 35 на спине.

Кроме того, защитник Эктор Бельерин​ в очередной раз сменил игровой номер. Теперь он будет играть под 2-м.