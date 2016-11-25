Эль-Хаджи Диуф: "Джеррард для меня никто"

Экс-форвард "Ливерпуля" Эль-Хаджи Диуф отметил, что уважает своего бывшего партнера по команде Стивена Джеррарда как игрока, но не как человека. По словам сенегальца, англичанин должен был делать свою работу, а не ходить к тренеру с докладом о том, что происходит в раздевалке.

– Когда я стал игроком "Ливерпуля", сразу дал понять Джеррарду, что он для меня никто, – приводит SFR Sport слова Диуфа. – Я спросил его: "В каких крупных турнирах ты себя проявил и за какие заслуги болельщики по всему миру помнят и знают тебя?". Джеррард – не Зидан. Да, он был замечательным игроком, но человеческие качества Джеррарда мне не нравились, и я дал ему это понять.

Он был таким же футболистом, как и все остальные, но он должен был делать свою работу, а не ходить к тренеру с докладом о том, что происходит в раздевалке. Я не был скуп на слова в его адрес, и Джеррард об этом прекрасно знает. Он всегда старался не смотреть мне в глаза, потому что боялся даже говорить со мной. И когда я приехал играть против "Ливерпуля" в качестве футболиста другой команды, именно он попросил у меня майку, а не наоборот.