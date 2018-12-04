Эль-Хаджи Диуф: "Больше всего жалею, что перешел в "Ливерпуль", а не "МЮ" или "Барселону"

Бывший форвард сборной Сенегала Эль-Хаджи Диуф сказал, что жалеет о переходе в "Ливерпуль". Он считает, что совершил ошибку.

- Сегодня я могу сказать, что команда, о переходе в которую я жалею больше всего, это "Ливерпуль", - цитирует Диуфа Get French Football News со ссылкой на эфир RMC. - Если бы я мог изменить часть своей карьеры, я перешел бы в "Манчестер Юнайтед" или "Барселону". Тогда они тоже интересовались мной.

37-летний футболист, который уже завершил карьеру, перешел в "Ливерпуль" из "Ланса" в 2002 году. В 80 матчах за команду он забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач.

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