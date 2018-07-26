Эктор Бельерин в третий раз поменял номер в "Арсенале"

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин в новом сезоне будет выступать под номером 2. Изначально он выступал под номером 40, затем под номером 39, после этого - под номером 24. Бельерин выложил в Твиттере фото с футболкой с номером 2, которую он получил после перехода в лондонский клуб.

"7 лет назад мне сделали такой подарок, когда я перешел в "Арсенал". Сейчас я с гордостью могу носить в "Арсенале" номер 2", - написал Бельерин в Твиттере.