Эктор Бельерин: "Очень рад продолжить карьеру в "Арсенале"

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин отметил, что очень рад решению руководства продлить с ним контракт до 2023 года. По словам 21-летнего испанца, продолжение карьеры в лондонской команде – это то, о чем он мечтал.

– Я очень рад тому, что продолжу карьеру в "Арсенале", – приводит пресс-служба клуба слова Бельерина. – Лондон сейчас – мой второй дом. Я нахожусь здесь более пяти лет и был несказанно счастлив узнать о том, что руководство клуба решило продлить со мной соглашение. Все мои мысли были связаны с тем, чтобы продолжать совершенствовать свой уровень в "Арсенале". Повторюсь, очень рад подписанию нового контракта.

Новое соглашение с Бельерином рассчитано до 2023 года. По информации Daily Mail, испанец будет получать более 100 тысяч фунтов в неделю. В нынешнем сезоне защитник провел в составе "Арсенала" 11 матчей в чемпионате Англии, сумев отметиться одной результативной передачей. Также на счету Бельерина 3 игры в Лиге чемпионов.