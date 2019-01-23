Эктор Бельерин - о своей травме: "Неприятно, но я готов принять вызов"

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин, который выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок колена, заявил, что настроен позитивно. Он также отметил, что в жизни не бывает препятствий, которые невозможно преодолеть.

- Нет никаких препятствий в жизни, которые вы не сможете преодолеть. Было трудно пару дней, но я настроен позитивно и готов принять любой вызов на моем пути. Спасибо вам большое за любовь и за все сообщения, вы невероятные, - написал Бельерин в своем Твиттере.

Бельерин в ближайшее время будет прооперирован. Таким образом, игрок пропустит вторую половину сезона: процесс реабилитации займёт от шести до девяти месяцев.

В текущем сезоне чемпионата Англии защитник провел 19 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами.

There are no obstacles in life you can't get over. Been a difficult couple of days but I'm positive and ready to take whatever challenge comes my way. Thank you so much for the love and messages, you are incredible ❤ pic.twitter.com/onwrMvIKui – Héctor Bellerín (@HectorBellerin) 22 января 2019 г.

Все о чемпионате Англии - здесь