10:10 | Футбол — Англия

Эктор Бельерин - о своей травме: "Неприятно, но я готов принять вызов"

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Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин, который выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок колена, заявил, что настроен позитивно. Он также отметил, что в жизни не бывает препятствий, которые невозможно преодолеть.

- Нет никаких препятствий в жизни, которые вы не сможете преодолеть. Было трудно пару дней, но я настроен позитивно и готов принять любой вызов на моем пути. Спасибо вам большое за любовь и за все сообщения, вы невероятные, - написал Бельерин в своем Твиттере.

Бельерин в ближайшее время будет прооперирован. Таким образом, игрок пропустит вторую половину сезона: процесс реабилитации займёт от шести до девяти месяцев.

В текущем сезоне чемпионата Англии защитник провел 19 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами. 

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