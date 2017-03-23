08:31 | ФУТБОЛ — Англия

Эктор Бельерин: "Моя преданность Венгеру стоит дороже денег"

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Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин сообщил, что ему, как и каждому игроку, лестно слышать об интересе со стороны "Барселоны". При этом испанец подчеркнул, что на данный момент он сосредоточен на выступлении за "канониров".

- Моя преданность Венгеру стоит дороже денег, для меня это очень важно, - приводит Mundo Deportivo слова Бельерина. - Он сделал для меня очень много.

Понятно, что любому игроку лестно слышать об интересе со стороны "Барселоны", потому что это лучший клуб в мире. Но у меня нет особых эмоций в связи с тем, что я - воспитанник сине-гранатовых. На данный момент я думаю об "Арсенале".

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