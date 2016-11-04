Эктор Бельерин: "Барселона" в прошлом. Я рад приносить пользу "Арсеналу"

Защитник "Арсенала" и сборной Испании Эктор Бельерин, являющийся воспитанником академии "Барселоны", отметил, что он счастлив выступать в лондонской команде. По словам 21-летнего испанца, если бы он хотел остаться в каталонском клубе, то так бы и сделал.

– Я очень рад, что в свое время "Арсенал" проявил ко мне интерес, – приводит BBC слова Бельерина. – Считаю, что я принял абсолютно правильное решение, перебравшись в Англию. Мне очень комфортно в составе "канониров". Если бы я хотел остаться в "Барселоне", поверьте, я бы так и сделал. Оглядываться назад нет никакого смысла. Предпочитаю смотреть вперед, в светлое будущее в составе лондонского клуба.

Бельерин является обладателем Кубка и Суперкубка Англии 2015 года в составе "Арсенала".