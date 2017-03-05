12:11 | ФУТБОЛ — Англия

Эктор Бельерин: "Арсенал" должен играть лучше на первых минутах"

0
0
0
0

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин подчеркнул, что команда разочарована результатом матча 27-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" (1:3). По его словам, лондонцы должны более ответственно подходить к играм.

- "Арсенал" разочарован ходом игры. Команда после непростого периода должна была быть мотивированной и готовой к матчу с первых минут, - приводит пресс-сулжба "канониров" слова Бельерина. - Мы не рассчитывали, что пропустим два мяча в первом тайме.

У нас была возможность сравнять счет, но уже было слишком поздно. Просто "Арсенал" должен лучше начинать матчи. Мы сможем достигать положительного результата, если изменим отношение.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ