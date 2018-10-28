Экстренные службы продолжают изучать обстоятельства крушения вертолета "Лестера"

Экстренные службы Великобритании продолжают изучать обстоятельства крушения вертолета владельца "Лестера" Вишая Шривадданапрабха. Об этом сообщила полиция графства Лестершир.

- Мы понимаем, что многие люди ждут от нас новых сведений про крушение вертолета у стадиона "Кинг Пауэр" прошлым вечером. Мы работаем с другими службами, чтобы получить новую информацию для общественности и прессы, - отмечается в сообщении полиции.

Ранее стало известно, что месте с президентом "Лестера" на борту находилась его дочь, а также два пилота и еще один человек. Как отмечалось, у находившихся на борту не было никаких шансов выжить.

Вертолет, принадлежавший бизнесмену, разбился через несколько секунд после взлета – он упал рядом с ареной немногим после матча чемпионата Англии "Лестер" – "Вест Хэм" и загорелся.

По сообщениям СМИ, причиной крушения мог стать отказ хвостового винта. Обычно Шривадданапрабха летает на вертолете из Лестера в Лондон после игр.

Шривадданапрабха купил "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб сенсационно выиграл чемпионат Англии впервые в истории.