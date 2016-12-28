18:43 | ФУТБОЛ — Англия

Экс-вратарь "Вест Хэма": "Трансфер Рэшфорда? Здесь ему будут доверять"

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"Вест Хэм" не теряет надежды приобрести на правах аренды форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда, сообщает Express. Ранние предложения лондонцев были отвергнуты в связи с нежеланием "Юнайтед" отпускать 19-летнего футболиста. Бывший голкипер "Вест Хэма" Шака Хислоп заявил, что для развития Рэшфорда нельзя найти клуба лучше. В текущем сезоне игрок провел 14 матчей в чемпионате Англии и забил три мяча.

– Мне нравится, что он может перейти сюда, – цитирует Express Хислопа. – Это будет невероятной новостью. Нет лучше команды в премьер-лиге, которая будет больше доверять молодым игрокам, чем "Вест Хэм".

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