Экс-тренер "Рубина" претендует на звание лучшего в АПЛ в августе

Бывший главный тренер "Рубина" Хави Грасия, в январе этого года возглавивший "Уотфорд", претендует на звание лучшего в чемпионате Англии по итогам августа. Под его руководством "шершни" выиграли четыре матча из четырех, они занимают третье место в турнирной таблице.
Полный список номинантов опубликован на официальном сайте премьер-лиги.
Он выглядит следующим образом:
Хави Грасия ("Уотфорд", 4 победы в 4 матчах);
Юрген Клопп ("Ливерпуль", 4 победы в 4 матчах);
Маурицио Сарри ("Челси", 4 победы в 4 матчах);
Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм", 3 победы и 1 поражение в 4 матчах).
Who is your @BarclaysFooty Manager of the Month for August?– Premier League (@premierleague) 3 сентября 2018 г.
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