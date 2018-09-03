Экс-тренер "Рубина" претендует на звание лучшего в АПЛ в августе

Бывший главный тренер "Рубина" Хави Грасия, в январе этого года возглавивший "Уотфорд", претендует на звание лучшего в чемпионате Англии по итогам августа. Под его руководством "шершни" выиграли четыре матча из четырех, они занимают третье место в турнирной таблице.

Полный список номинантов опубликован на официальном сайте премьер-лиги.

Он выглядит следующим образом:

Хави Грасия ("Уотфорд", 4 победы в 4 матчах);

Юрген Клопп ("Ливерпуль", 4 победы в 4 матчах);

Маурицио Сарри ("Челси", 4 победы в 4 матчах);

Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм", 3 победы и 1 поражение в 4 матчах).