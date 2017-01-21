03:54 | ФУТБОЛ — Англия

Экс-тренер "Ноттс Каунти" отстранен на пять матчей за мат в адрес арбитра

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Бывший тренер команды лиги 2 "Ноттс Каунти" Джон Шеридан получил пятиматчевую дисквалификацию за оскорбления арбитра, сообщает Goal. Специалист в декабре в матче против "Уикомба" (2:0) позволил себе нецензурные выражения в адрес судьи Эдди Алдертона и его помощника Мэтью Донохью. Гнев англичанина был вызван вторым голом в ворота его команды в начале второй половины матча.

Отбывать дисквалификацию Шеридан будет в составе "Олдхэма". После инцидента с арбитром он был уволен из "Ноттс Каунти" и уже успел возглавить другую команду.

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