Экс-игрока "Арсенала" чуть не удалили из-за фамилии

Курьезный случай произошел в одном из матчей полупрофессиональных лиг Англии. Футболист "Хемел Хемпстед" Санчес Уотт пробил по мячу после свистка и увидел перед собой желтую карточку. Далее судья спросил у футболиста фамилию и, услышав "Уотт", трактовал ее как вопрос "Что?" (Watt – What). Тогда рефери достал вторую желтую карточку и удалил 27-летнего игрока. На счастье в спор вмешался капитан команды Джордан Паркс, который и объяснил недоразумение. Уотт остался на поле.
Отметим, что Санчес Уотт начинал карьеру в лондонском "Арсенале".
bvb1987
wtf
17:03
shur
Почти как по Аркадию Райкину. Профессор студенту "Как тебя зовут?" - Авас, - Меня зовут Петр Петрович, а тебя? - Авас. Ну ит.д.
14:04
shpasic
судью бы за расизм привлечь теперь.
13:48
Levbereg
Ну и спросил "что?" Может не услышал. Что тут такого. Идиоты какие-то.
13:12