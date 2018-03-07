Экс-игрока "Арсенала" чуть не удалили из-за фамилии

Курьезный случай произошел в одном из матчей полупрофессиональных лиг Англии. Футболист "Хемел Хемпстед" Санчес Уотт пробил по мячу после свистка и увидел перед собой желтую карточку. Далее судья спросил у футболиста фамилию и, услышав "Уотт", трактовал ее как вопрос "Что?" (Watt – What). Тогда рефери достал вторую желтую карточку и удалил 27-летнего игрока. На счастье в спор вмешался капитан команды Джордан Паркс, который и объяснил недоразумение. Уотт остался на поле.

Отметим, что Санчес Уотт начинал карьеру в лондонском "Арсенале".