12:38 | Футбол — Англия

Экс-игрока "Арсенала" чуть не удалили из-за фамилии

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Курьезный случай произошел в одном из матчей полупрофессиональных лиг Англии. Футболист "Хемел Хемпстед" Санчес Уотт пробил по мячу после свистка и увидел перед собой желтую карточку. Далее судья спросил у футболиста фамилию и, услышав "Уотт", трактовал ее как вопрос "Что?" (Watt – What). Тогда рефери достал вторую желтую карточку и удалил 27-летнего игрока. На счастье в спор вмешался капитан команды Джордан Паркс, который и объяснил недоразумение. Уотт остался на поле.

Отметим, что Санчес Уотт начинал карьеру в лондонском "Арсенале".

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КОММЕНТАРИИ (4)
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bvb1987

wtf

17:03

shur

Почти как по Аркадию Райкину. Профессор студенту "Как тебя зовут?" - Авас, - Меня зовут Петр Петрович, а тебя? - Авас. Ну ит.д.

14:04

shpasic

судью бы за расизм привлечь теперь.

13:48

Levbereg

Ну и спросил "что?" Может не услышал. Что тут такого. Идиоты какие-то.

13:12

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