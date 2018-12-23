Экс-игрок сборной Англии считает, что Покеттино возглавит "МЮ"

Бывший полузащитник сборной Англии, эксперт Sky Sports Джейми Реднапп считает, что в следующем сезоне "Манчестер Юнайтед" возглавит нынешний главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино. 18 декабря из "МЮ" был уволен Жозе Моуринью. Команду до мая будет возглавлять Уле Гуннар Сульшер, который летом должен вернуться в "Мольде".

- Думаю, "МЮ" его заполучит, - приводит Sky слова Реднаппа. - Он пойдут на это и заполучат его. Конечно, фанатам "Тоттенхэма" есть о чем волноваться, потому что он особенный, выдающийся тренер, которого все бы хотели видеть в их клубе. "Тоттенхэм" пойдет на все, чтобы его сохранить, это очевидно.

Покеттино возглавил "Тоттенхэм" в 2014 году. Ранее он работал с "Эспаньолом" и "Тоттенхэмом".