21:05 | ФУТБОЛ — Англия

Экс-игрок сборной Англии обвинил своего детского тренера в сексуальных домогательствах

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Экс-игрок "Манчестер Сити" и сборной Англии Дэвид Уайт стал четвертым футболистом, который раскрыл свою анонимность в деле детского тренера "Крю Александры" Барри Беннелла. Ранее Беннелл был осужден на два года тюремного заключения за сексуальное насилие над юношами. Также огласке факты насилия придали экс-игроки команды Энди ВудвардСтив Уолтерс и Пол Стюарт.

- По ряду причин в течение почти двух десятилетий я хранил эту тайну от своей семьи и друзей, - приводит ВВС слова Уайта. - Но обстоятельства заставили меня сделать это. Я приветствую Энди Вудворда, Стива Уолтерса и Пола Стюарта, которые смело рассказали о своих личных трагедиях. Они постардали больше меня. Не уверен, что могы бы иметь мужество преодолеть такое испытание.

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