23:18 | ФУТБОЛ — Англия

Экс-хавбек сборной Англии перешел в "Кардифф"

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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Киран Ричардсон стал игроком "Кардиффа", сообщает клубная пресс-служба. Футболист достался валлийцам бесплатно, поскольку летом стал свободным агентом после двух сезонов в "Астон Вилле".

На счету воспитанника "красных дьяволов" 8 матчей и 2 гола в составе национальной команды. Ричардсон является чемпионом Англии и победителем Кубка английской лиги.

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