Экс-хавбек сборной Англии перешел в "Кардифф"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Киран Ричардсон стал игроком "Кардиффа", сообщает клубная пресс-служба. Футболист достался валлийцам бесплатно, поскольку летом стал свободным агентом после двух сезонов в "Астон Вилле".

На счету воспитанника "красных дьяволов" 8 матчей и 2 гола в составе национальной команды. Ричардсон является чемпионом Англии и победителем Кубка английской лиги.