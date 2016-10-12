Экс-хавбек сборной Англии перешел в "Кардифф"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Киран Ричардсон стал игроком "Кардиффа", сообщает клубная пресс-служба. Футболист достался валлийцам бесплатно, поскольку летом стал свободным агентом после двух сезонов в "Астон Вилле".
На счету воспитанника "красных дьяволов" 8 матчей и 2 гола в составе национальной команды. Ричардсон является чемпионом Англии и победителем Кубка английской лиги.
#RichardsonIsABluebird | #CardiffCity are delighted to confirm the signing of former @ManUtd man Kieran Richardson > https://t.co/Mw3Pu9BsNn pic.twitter.com/yQ0fsiovOL– Cardiff City FC (@CardiffCityFC) 12 октября 2016 г.