Экс-глава скаутской службы "Зенита" стал спортивным директором "Лидса"

Новым спортивным директором "Лидса" назначен Виктор Орта. Ранее специалист работал в "Севилье", "Эльче" и "Мидлсбро", а также был главой скаутской службы "Зенита" в 2013–2014 годах.

– Я в восторге от возможности стать спортивным директором такого клуба, как "Лидс", – приводит официальный сайт клуба слова Орты. – После того, как я провел встречу с владельцем клуба и рассказал о своих планах по развитию, понял, что это будет правильным шагом для меня. У меня есть уверенность в том, что мы сможем много добиться в ближайшее время.