Экс-форвард сборной Уэльса оправдан по делу об изнасиловании несовершеннолетней

Нападающий "Честерфилда" Чед Эванс признан невиновным в изнасиловании 19-летней девушки, сообщает BBC. Футболиста подозревали в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетней в номере отеля 30 мая 2011 года. В 2012 году Королевский суд Карнарвона признал его виновным и приговорил к пяти годам тюрьмы.

17 октября 2014 года форвард, выступавший тогда за "Шеффилд Юнайтед", был освобожден досрочно. После этого под давлением общественности ему запрещали тренироваться с различными командами, пока наконец "Честерфилд" не решился подписать с 27-летним валлийцем контракт в начале нынешнего сезона. При этом клуб лишился ряда спонсоров из-за этого поступка.

Сегодня Королевский суд Кардиффа полностью оправдал Эванса по этому же делу. Причем среди присяжных, выносивших вердикт, было семь женщин и пять мужчин. Слушания продолжались две недели. Отметим, что игрок всегда отказывался признать себя виновным. По словам форварда, девушка разрешила ему присоединиться, при этом она уже занималась сексом с другим футболистом Клэйтоном Макдональдом. Макдональд изначально был оправдан, в его случае никакого принуждения не было.

Эванс подчеркивал, что обвинения в его адрес были построены на мифе, что девушка "была слишком пьяна, чтобы дать согласие". Обвинение же настаивало, что "жертве просто не оставили выбора".