Экс-форвард "Ньюкасла" считает Салаха лучшим трансфером "Ливерпуля" за последние 13 лет

Экс-форвард "Ньюкасла" и "Портсмута" Микки Куинн считает трансфер Мохамеда Салаха в "Ливерпуль" одним из лучших за всю историю клуба. По мнению ветерана, покупка египтянина важнее покупок Луиса Суареса, Фернандо Торреса и Филиппе Коутинью.

– Луис Суарес приехал на "Энфилд" с опредленным багажом, которого не было у Салаха, – приводит Daily Star слова Куинна. – Фернандо Торрес был глотком свежего воздуха, но он ярко выраженный нападающий, а Салах – атакующий полузащитник. Коутинью не реализовал свой потенциал в "Ливерпуле". Думаю, он сделает это в "Барселоне".

Салах, играя на позиции вингера, забил 29 мячей в этом сезоне. Невероятно! Его списали в "Челси", поэтому все были удивлены, когда его подписал "Ливерпуль". Думаю, это один из лучших трансфер "красных" за всю историю и уж точно за последние 13 лет.