Экс-физиотерапевт сборной России снова удивлен подготовкой английских команд к сезону

Бывший физиотерапевт сборной России Раймонд Верхейен раскритиковал подготовку "Ливерпуля" и "Уотфорда" к новому сезону. В первом туре чемпионата Англии-2017/18 команды сыграли вничью 3:3. Ранее Верхейен уже неоднократно критически высказывался о методах подготовки английских клубов.

"У "Ливерпуля" было три травмы перед игрой. У "Уотфорда" было три травмы во время игры. Слепой сыграл вничью с глухим. Что произошло во время предсезонки?" - написал Верхейен в своем Твиттере.

Верхейен входил в штаб сборной России при подготовке к Euro-2008.