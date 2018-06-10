Эдвин ван дер Сар: "МЮ" нужно два-три подписания для борьбы за чемпионство"

Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" Эдвин ван дер Сар считает, что в следующем сезоне "МЮ" может побороться за чемпионство. Для этого клубу нужно усиление, считает голландец.

– Я надеюсь, что "Юнайтед" сможет подобрать нужный темп, – цитирует Goal ван дер Сара. – В прошлом сезоне "МЮ" был вторым, проиграл финал Кубка Англии. Сейчас клубу нужно два или три подписания, чтобы поддержать высокий уровень. Как это сделал "Манчестер Сити". Все больше деньги играют роль, все больше клубов участвуют в гонке.