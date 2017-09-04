Эдвин ван дер Сар: "Манчестер Юнайтед" отлично начал сезон"

Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" Эдвин ван дер Сар высоко оценил игру команды на старте сезона. Экс-голкипер выразил надежду на то, что манкунианцы завоюют титул чемпиона Англии.

На данный момент клуб занимает первое место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в своем активе 9 очков после трех сыгранных туров.

– "Манчестер Юнайтед" отлично начал сезон. С таким составом манкунианцы способны обыгрывать соперников, – приводит Daily Mail слова ван дер Сара. – Надеюсь, что они придут к финишу первыми. "МЮ" выглядит сильным. Они каждый год должны претендовать на титул, потому что они "Манчестер Юнайтед".