Эдгарас Янкаускас: "Моуринью достаточно умен, чтобы справиться с критикой"

Главный тренер сборной Литвы Эдгарас Янкаускас уверен, что наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью справится с оказываемым на него давлением. Литовец хорошо знает португальца, поскольку играл под его руководством в "Порту".

– Моуринью достаточно силен и умен, чтобы справиться с этим, – цитирует Goal Янкаускаса. – Я не вижу, почему у него могут возникнуть проблемы. Критика – часть игры. Он опытен и прекрасно это понимает. Он знает, что кредит доверия легко улетучивается. Если клуб уровня "МЮ" не показывает результат в двух-трех матчах, появляется критика.