Эдерсон: "Я в порядке. Спасибо за поддержку"

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон, замененный в матче 4-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (5:0), в своем Твиттере сообщил, что с ним не произошло ничего страшного. Бразильский голкипер получил удар по голове в столкновении с нападающим мерсисайдцев Садио Мане.

- Привет всем! Я в порядке, - написал Эдерсон. - Какая битва. Для нас это была очень важная победа. Мы сильны. Спасибо всем за слова поддержки.

Olá a todos, estou bem, é um susto. Importante Vitoria 🙂 somos fortes 💪🏼 Obrigado a todos por msgs 😘 pic.twitter.com/etl8SrdYtT – Ederson Moraes (@edersonmoraes93) 9 сентября 2017 г.

Расплескалась синева. "Сити" разрывает "Ливерпуль"