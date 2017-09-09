Уличная атлетика при поддержке Datsun
19:28 | Футбол — Англия

Эдерсон: "Я в порядке. Спасибо за поддержку"


Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон, замененный в матче 4-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (5:0), в своем Твиттере сообщил, что с ним не произошло ничего страшного. Бразильский голкипер получил удар по голове в столкновении с нападающим мерсисайдцев Садио Мане.

- Привет всем! Я в порядке, - написал Эдерсон. - Какая битва. Для нас это была очень важная победа. Мы сильны. Спасибо всем за слова поддержки.

Расплескалась синева. "Сити" разрывает "Ливерпуль"

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий