Эдерсон: "Я начинал играть в футбол на позиции левого защитника, но оказался слишком ленив, чтобы возвращаться в оборону"

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон подчеркнул, что пришел в клуб, чтобы выигрывать трофеи. Также 24-летний бразилец отметил, что начинал карьеру в качестве левого защитника.

– Я начинал играть в футбол на позиции левого защитника, но оказался слишком ленив, чтобы возвращаться в оборону после атаки, поэтому попросил своего тренера поставить меня в ворота, – цитирует Sky Sports Эдерсона. – Моя мама всегда была рядом, чтобы пожелать мне спокойной ночи, приготовить обед или ужин. И то, что я покинул дом так рано, очень помогло мне – я созрел и научился заботиться о себе уже в юном возрасте.

Несмотря на то, что футбол – моя работа, я наслаждаюсь им, словно ребенок. И когда ребенок падает и получает травму – он все равно возвращается и продолжает играть, правда? Вот и в тот раз я получил травму (в матче 4-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (5:0). – Прим. "СЭ"), но уже на следующий день снова встал на ноги и наслаждался тем, что мне нравится больше всего.

Я приехал в "Манчестер Сити" с целью выиграть трофеи. Я пришел сюда, чтобы стать частью большого проекта, я думаю не только о настоящем, но и о будущем. Эта команда может много дать этому городу и болельщикам, я надеюсь выиграть здесь много трофеев.

В этом сезоне Эдерсон провел за клуб 18 матчей, в которых пропустил 10 голов. "Манчестер Сити" с 34 очками на данный момент является лидером турнирной таблицы чемпионата Англии.