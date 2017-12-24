Эдерсон: "Умею хорошо играть ногами, потому что в прошлом был защитником"

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон считает, что ему удалось стать основным голкипером команды из-за умения хорошо играть ногами. По его словам, такая способность была приобретена им в начале карьеры.

– Гвардьола объяснил мне стиль игры команды, – цитирует The Telegraph Эдерсона. – Он рассказал о важности передач. Наша игра становится более полноценной, поскольку я могу отдавать длинные пасы. Мне очень нравится играть в роли вратаря, однако на мое умение работать с мячом ногами сказалось то, что я начинал карьеру как защитник, а также некоторое время играл в мини-футбол.