Эдерсон: "Об интересе "Манчестер Сити" узнал из газет"

Новичок "Манчестер Сити" Эдерсон признался, что узнал об интересе английского клуба из СМИ. Сегодня было объявлено о переходе 23-летнего португальца в английскую команду.

- Об интересе "Сити" узнал из газет и СМИ, - цитирует пресс-служба клуба Эдерсона. - Когда я узнал, это правда, что "Сити" действительно интересуется мной, я был очень доволен, потому что приятно видеть, что твоя работа ценится.

Мне все нравится в "Манчестер Сити". Это отличный клуб, отличная лига и потрясающие фанаты, а команда играет в великолепный футбол. У меня всегда была мечта выступать в Англии, и теперь это будет правдой. Гвардьола создает молодую команду. Хочу выиграть чемпионат Англии и Лигу чемпионов. Это мои две главные цели в футболке этого клуба.