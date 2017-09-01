Эдер Азар: "Не знаю, сколько бы стоил мой трансфер. Возможно, 300 миллионов евро?"

Полузащитник "Челси" Эден Азар считает, что его трансфер мог бы стоить 300 миллионов евро. Он также добавил, что не думал об этом, так как ему все нравится в составе "синих".

Напомним, этим летом нападающий Неймар перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за рекордные 222 миллиона евро.

– Не знаю, сколько бы стоил мой трансфер. Возможно, 300 миллионов евро? Все зависит от рынка, – приводит Goal слова Азара. – Например, Неймар – бразилец, у него большой потенциал, он на год младше меня и играл в "Барселоне". Трансферная стоимость также зависит от твоего контракта и от многих других деталей. Посмотрим, сколько я буду стоить, если дело когда-нибудь дойдет до трансфера.

Об этом я не думал на самом деле. Мне нравится в "Челси". Я начинаю свой шестой сезон здесь и получаю удовольствие.

Криштиану Роналду назвал меня одним из своих преемников? Это значит, что он хорошо разбирается в футболе. А если серьезно, то приятно слышать, что такой человек, как Роналду, говорит подобное. Он один из сильнейших игроков мира, возможно, один из лучших за все время.